Мужчина погиб в аварии грузовика и легковушки под Ижевском

Еще два человека, в том числе беременная, получили травмы.

Завьялово. Удмуртия. Мужчина погиб в результате столкновения двух машин в Удмуртии. Об этом информационному агентству «Сусанин» рассказал начальник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике Александр Мельников.



Авария произошла на повороте СНТ «Пламя» Завьяловского района около 17:55 1 августа. «По предварительным данным, произошло лобовое столкновение «ВАЗ-2115» и автомобиля КАМАЗ», — добавил Александр Мельников.



В результате погиб 28-летний водитель легковушки, в салоне «ВАЗа» находилась и беременная девушка. Она получила травмы, но ее состоянию ничего не угрожает, отметил Мельников. Также пострадал водитель грузового автомобиля, его увезли в больницу и назначали амбулаторное лечение.



Остальные детали ДТП пока не уточняются.