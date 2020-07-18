В Удмуртии добровольцы спасли женщину, пытавшуюся переплыть пруд

На середине водоема в Пирогово ей стало плохо.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии добровольцы спасли женщину, решившую переплыть пруд в деревне Пирогово. Об этом сообщает пресс-служба ОСВОД Удмуртской Республики.

Плавать отдыхавшая отправилась вместе с мужчиной. На середине пути женщине стало плохо. Ее напарник продолжал движение и «говорил женщине, чтобы не притворялась».

Ситуацию заметили спасатели и подплыли на лодке. Девушку доставили на берег, оказали доврачебную помощь и перевязали порез на ноге. Оба отдыхающих находились в состоянии легкого опьянения.

Напомним, спасатели ОСВОД дежурят на 9 водоемах республики. За летний сезон они оказали помощь 12 жителям, половина из них была в нетрезвом виде.

С начала недели на воде спасли трех человек.