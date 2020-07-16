Мальчик из Камбарки чуть не утонул, решив проверить рыболовные сети на негерметичной лодке

Всего с начала недели в Удмуртии спасли на воде 3 человек.

Камбарка. Удмуртия. В Камбарке спасли мальчика, который отправился на негерметичной лодке проверить рыболовные сети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Инцидент произошел на местном пруду. В лодке, которую ребенок нашел неподалеку, он отъехал от берега на 300 метров. Там он начал тонуть — с собой у мальчика не было ни весел, ни спасательного жилета.

«Он держался за почти затонувшую лодку. Его спасло то, что она деревянная и оставалась на плаву. Благодаря своевременному звонку от очевидцев, ребенок остался в живых», — рассказывает начальник ПСЧ-13 Сергей Фефилов.

11-летнего мальчика доставили к берегу, там пострадавшего осмотрели сотрудники скорой помощи.

Всего же с начала недели в Удмуртии спасли на воде еще 2 человек. В частности, 14 июля в Сарапуле очевидец вытащил из воды тонущего мужчину.

«Увидел голову в кепке, которая изредка то и дело показывалась из воды в пяти метрах от берега. Незамедлительно прыгнул в воду и за руку вплавь оттащил мужчину на берег. Уклон в этом месте очень резкий, поэтому в 2 метрах от берега уже очень глубоко», — говорит Владислав Бульканов.

Позже к пострадавшему приехала скорая — тот лежал без сознания. Медики привели его в чувство, однако от госпитализации мужчина отказался.

Еще один отдыхающий на пляже спас тонущего в Глазове. 33-летний Сергей Богданов услышал, как как с другого берега кричат люди и просят о помощи.

«Смотрю, очень странно плывет мужчина. «Может, пьяный», — возникла первая мысль. <…> Понял, что плохо человеку. Когда подплыл к нему, он начал уже уходить под воду», — рассказывает Сергей.

Он схватил мужчину, когда тот уже был без сознания. На сушу пострадавшего помогли вынести и другие свидетели, позже его увезли в больницу.

Сергей предположил, что мужчина вместе с друзьями решил переплыть реку. Товарищи задуманное реализовали, а пострадавшему, возможно, не хватило сил или стало плохо.