7 из них находятся в Завьяловском районе.

Ижевск. Удмуртия. Спасатели ОСВОД дежурят на 9 водоемах Удмуртии. Об этом сообщил председатель региональной общественной организации ОСВОД в Удмуртской Республике Владимир Черников.

«На сегодня нами установлено 9 спасательных постов: по одному в Глазове и Сарапуле и 7 мобильных постов на 7 водоемах в Завьяловском районе, которые были в свое время выбраны как самые травмоопасные за последние 10 лет. На каждом из них дежурит не меньше двух матросов-спасателей ОСВОД», – отметил Черников.

Он добавил, что за летний период добровольцы спасли уже 9 человек.





Напомним, жаркая погода, установившаяся в Удмуртии, привела к увеличению количества происшествий на воде. За 9 и 10 июля на водоемах один человек пропал и двое утонули.