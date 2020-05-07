Ни жилетов, ни весел: решивших покататься на лодке подростков в Сарапуле унесло течением

Мальчики запутались в деревьях, выглядывающих из воды.

Сарапул. Удмуртия. Четыре подростка из Сарапула нашли лодку и уплыли кататься по Каме. Как сообщает пресс-служба Общества спасения на водах Удмуртии, с собой у них не было ни спасательных жилетов, ни весел.



Подростки 14-15 лет пытались грести доской, но сильным течением лодку вынесло на середину реки. «Чудом их не снесло на дноуглубительную машину. Ребята пытались ухватиться за бакен, но удержаться за него не смогли», — отметили в сообщении.



Течение Камы вынесло подростков к затопленному безымянному острову, там лодка запуталась в деревьях, выглядывающих из воды. Залезть на них у мальчиков не получилось.



Спасатели заметили их с общественного поста и поспешили на помощь. Подростков доставили на берег и передали транспортной полиции.

Напомним, что в Удмуртии введен режим самоизоляции для всех возрастов. Покидать дом можно только в определенных случаях: для похода в магазин или аптек, для прогулки с ребенком на территории двора, для пробежки или занятия велоспортом. За нарушение требований предусмотрены штрафы.



