Воткинск. Удмуртия. В Воткинске река Сива может оказаться под угрозой загрязнения из-за чёрного снега с химикатами, который складировали неподалеку. Об этом сообщает Народный фронт Удмуртии на своей странице «ВКонтакте».

Жители Воткинска поделились кадрами огромного снежного полигона, расположенного недалеко от речки Вотка, которая затем впадает в реку Сива.

Опасность в том, что весь этот грязный снег с химикатами, который свозился всю зиму, вскоре начнёт таять и вся грязь может попасть в реку.

По мнению жителей, снежный полигон расположен с нарушением Водного кодекса России, расстояние от водоохранной зоны реки составляет менее 50 метров.

«Свозили все химикаты на этот полигон, сейчас они начнут таять, попадать в речку, а через метров 500-700 эта речка втекает в Сиву. Грязного снега привезли сюда очень много», – делится один из местных жителей.

Общественники обратятся в Минприроды Удмуртии с просьбой провести проверку на полигоне и защитить водоохранные объекты от дальнейшего загрязнения.