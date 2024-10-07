Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид

За слив отходов в реку предприниматель Воткинского района заплатит штраф 50 тысяч рублей

17:00, 07 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За слив отходов в реку предприниматель Воткинского района заплатит штраф 50 тысяч рублей
17:00, 07 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
453
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#река\n#отходы
Фото: unsplash.com (Wesley Tingey)
453
0

Он сливал отходы на улицу, и они попадали в водоём.

Воткинск. Удмуртия. Предпринимателя из Удмуртии привлекли к административной ответственности за загрязнение реки канализационными отходами. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии. 

Ранее жители Воткинского района сообщили в прокуратуру, что в реку Малая Вотка сливают канализационные отходы. Во время проверки было установлено, что индивидуальный предприниматель сбрасывал жидкие бытовые отходы на рельеф местности, после чего они текли по склону и попадали в русло реки Малая Вотка. 

Таким образом, предприниматель нарушал требования законодательства об охране окружающей среды. Ему было внесено представление. По данному факту возбудили дело об административном правонарушении по части 4 статьи 8.13 КоАП России («Нарушение правил охраны водных объектов»). 

По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования предпринимателя обязали выплатить штраф 50 тыс. рублей. Также он построил станцию очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. 

17:00, 07 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
453
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#река\n#отходы