За слив отходов в реку предприниматель Воткинского района заплатит штраф 50 тысяч рублей

Воткинск. Удмуртия. Предпринимателя из Удмуртии привлекли к административной ответственности за загрязнение реки канализационными отходами. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Ранее жители Воткинского района сообщили в прокуратуру, что в реку Малая Вотка сливают канализационные отходы. Во время проверки было установлено, что индивидуальный предприниматель сбрасывал жидкие бытовые отходы на рельеф местности, после чего они текли по склону и попадали в русло реки Малая Вотка.

Таким образом, предприниматель нарушал требования законодательства об охране окружающей среды. Ему было внесено представление. По данному факту возбудили дело об административном правонарушении по части 4 статьи 8.13 КоАП России («Нарушение правил охраны водных объектов»).

По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования предпринимателя обязали выплатить штраф 50 тыс. рублей. Также он построил станцию очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.