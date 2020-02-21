Не выдержавшая побоев и оскорблений мать убила своего сына в Глазове

Женщину приговорили к 8 годам в колонии.

Глазов. Удмуртия. В Глазове мать убила своего сына. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Преступление произошло в июне 2019 года. Женщина и ее 32-летний сын во дворе дома выпивали алкоголь. Во время посиделок сын оскорблял мать и нанес ей побои.

В ходе ссоры 58-летняя обвиняемая зашла в дом, взяла нож, вышла на улицу и ударила сына в грудь. Мужчина скончался на месте. Выбросив «холодное оружие» в кусты, она пошла в кафе, где рассказала официантам о случившемся и попросила вызвать «скорую».

В ходе расследования осужденная свою вину признала. Её приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.