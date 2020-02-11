Устроивший стрельбу с балкона в первый день года житель Ижевска стал фигурантом уголовного дела

Мужчина открыл огонь из «Сайги».

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска в первый день 2020 года устроил стрельбу с балкона. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртии, инцидент произошел в одном из домов на улице Барышникова.

При проверке выяснилось, что стрелком был 49-летний мужчина. На балкон он вышел с огнестрельным гладкоствольным оружием «Сайга-20 С», 20 калибра.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Напомним, что в мае 2019 года в соцсетях появилось видео, на котором молодые люди в Ижевске стреляли из окна. Один из участников получил штраф в 15 тыс. рублей.