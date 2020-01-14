Более двух месяцев сотрудникам Гуманитарного лицея в Ижевске не выдавали зарплату

Сумма задолженности составила 635,4 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам Гуманитарного лицея. Об этом во вторник, 14 января, сообщила пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным следствия, с мая по июль 2019 года руководство АМОУ «Гуманитарный лицей» не выплачивало свыше двух месяцев зарплату сотрудникам образовательного учреждения. Сумма задолженности составила 635,4 тыс. рублей.

В рамках расследования уголовного дела потерпевшими признан 21 сотрудник лицея. Следователь изучает бухгалтерскую документацию, допрашивает свидетелей и потерпевших.