Авария произошла 31 декабря на дороге Воткинск – Кельчино.

Воткинск. Удмуртия. Молодой ижевский поэт Марат Багаутдинов погиб в ДТП по дороге в Пермь. Об этом сообщается на странице литфестиваля «Компрос» в соцсети ВКонтакте.

Авария произошла 31 декабря на дороге Воткинск – Кельчино. «Лада Гранта», в которой ехал мужчина, вылетела на встречную полосу и врезалась в «Ниссан». Погиб Марат Багаутдинов и еще одна пассажирка «Гранты» - 31-летняя женщина.

«Со студенческой скамьи Марат Багаутдинов писал стихи. Первая публикация состоялась в литературном журнале «Луч» (Ижевск) в 2004 году. Входил в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «Поэзия» в 2004, 2009 и 2012 годах. Издал две собственные книги стихов и неоднократно издавался в поэтических сборниках», - рассказали о нем коллеги-литераторы.