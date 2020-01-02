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Ижевский поэт Марат Багаутдинов погиб в ДТП по дороге в Пермь

17:35, 02 января, 2020
Ксения Чернова
Ижевский поэт Марат Багаутдинов погиб в ДТП по дороге в Пермь
17:35, 02 января, 2020
Ксения Чернова
152
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#ДТП\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#гибель людей
Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
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Авария произошла 31 декабря на дороге Воткинск – Кельчино.

Воткинск. Удмуртия. Молодой ижевский поэт Марат Багаутдинов погиб в ДТП по дороге в Пермь. Об этом сообщается на странице литфестиваля «Компрос» в соцсети ВКонтакте.

Авария произошла 31 декабря на дороге Воткинск – Кельчино. «Лада Гранта», в которой ехал мужчина, вылетела на встречную полосу и врезалась в «Ниссан». Погиб Марат Багаутдинов и еще одна пассажирка «Гранты» - 31-летняя женщина.

«Со студенческой скамьи Марат Багаутдинов писал стихи. Первая публикация состоялась в литературном журнале «Луч» (Ижевск) в 2004 году. Входил в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «Поэзия» в 2004, 2009 и 2012 годах. Издал две собственные книги стихов и неоднократно издавался в поэтических сборниках», - рассказали о нем коллеги-литераторы.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года


17:35, 02 января, 2020
Ксения Чернова
152
0
#ДТП\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#гибель людей

 

 

 


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