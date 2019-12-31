Два человека погибли и пятеро пострадали в утренней аварии в Воткинском районе

По предварительным данным, один из водителей не справился с управлением.

Воткинск. Удмуртия. В аварии на 9 км дороги Воткинск – Кельчино погибли два человека и пострадали пять. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Удмуртской Республике. ДТП произошло 31 декабря около 10:45.

По предварительным данным, 24-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Ниссан». В результате пассажиры отечественного авто - женщина 1988 года рождения и мужчина 1984 года рождения - погибли. Сам автолюбитель, двое его пассажиров, а также водитель и пассажирка «Ниссана» с травмами попали в больницу.

В ГИБДД напоминают, что в условиях обильного снегопада и метели водитель не должен превышать скорость, а также учитывать погодные особенности.