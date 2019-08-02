  • $ 63.83 ↑
  • € 70.47 ↓

Тело подростка, пропавшего в феврале после дискотеки, нашли в Удмуртии

09:30, 02 августа, 2019
Дарья Саушина
Тело подростка, пропавшего в феврале после дискотеки, нашли в Удмуртии
09:30, 02 августа, 2019
Дарья Саушина
360
0
#дети\n#Следственный комитет\n#Можга\n#Удмуртия\n#подростки\n#происшествие
Фото: pixabay.com
360
0

Останки обнаружили местные жители в полутора километрах от деревни Залесный Можгинского района.

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе нашли тело подростка, не вернувшегося домой с дискотеки этой зимой. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, 14-летний юноша вышел из увеселительного заведения около 2 часов ночи 16 февраля. После этого его никто не видел.

1 августа тело ребенка нашли местные жители в лесу в полутора километрах от деревни Залесный. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины и давность наступления смерти.

09:30, 02 августа, 2019
Дарья Саушина
360
0
#дети\n#Следственный комитет\n#Можга\n#Удмуртия\n#подростки\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Двое братьев до смерти избили бывших сотрудников милиции в Удмуртии

16:30, 26 июля, 2019
4163

Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Сарапуле

3527
11:00, 27 июля, 2019

Экскурсионный автобус загорелся в Ижевске

3451
18:44, 26 июля, 2019

Вылетевший на пути автомобиль приостановил движение трамваев в Ижевске

2851
17:25, 27 июля, 2019

В Удмуртии нашли тело утонувшей во время сплава женщины

2755
15:10, 26 июля, 2019

Похитившая 41 млн рублей кассирша из Москвы сбежала за границу

14:35, 26 июля, 2019
1354

Подросток утонул на экскурсии в Свердловской области

1233
15:52, 27 июля, 2019

Мать посаженного на цепь мальчика в Краснодарском крае рассказала о встрече с сыном

1023
19:10, 26 июля, 2019

Минимальные баллы ЕГЭ установил Рособрнадзор на 2020 год

904
13:05, 26 июля, 2019

Умер российский историк и журналист Владимир Кара-Мурза

899
14:44, 28 июля, 2019

Белорусская актриса Вероника Никонова погибла во время свадебного путешествия

17:56, 27 июля, 2019
1966

Откровенно раздетые девушки: украинки ответили флешмобом на оскорбления чиновника

1782
11:45, 27 июля, 2019

Награду за рождение мальчика объявили в польском посёлке

1354
15:00, 26 июля, 2019

В Абхазии планируют открыть международный аэропорт

1044
17:35, 26 июля, 2019

Израиль испытал комплекс, способный сбивать ракеты в космосе

898
16:54, 28 июля, 2019