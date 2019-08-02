Тело подростка, пропавшего в феврале после дискотеки, нашли в Удмуртии

Останки обнаружили местные жители в полутора километрах от деревни Залесный Можгинского района.

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе нашли тело подростка, не вернувшегося домой с дискотеки этой зимой. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, 14-летний юноша вышел из увеселительного заведения около 2 часов ночи 16 февраля. После этого его никто не видел.

1 августа тело ребенка нашли местные жители в лесу в полутора километрах от деревни Залесный. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины и давность наступления смерти.