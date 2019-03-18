По факту случившегося следователи проводят проверку.

Ижевск. Удмуртия. Тело мужчины нашли на Южной набережной в Ижевске. Как рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, труп утром в понедельник, 18 марта, заметил один из прохожих.

Тело мужчины без определенного места жительства лежало под трубой теплотрассы. Рядом обнаружили бутылочки из-под спиртосодержащей жидкости и предметы личной гигиены. Давность смерти мужчины определить пока не удалось.

По факту случившегося следователи проводят проверку, назначена судебная медэкспертиза.