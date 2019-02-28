Жители Ижевска сообщили о гуляющем по городу медведе

Пользователи соцсетей опубликовали фото с косолапым.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска в четверг, 28 февраля, сообщили о гуляющем по городу медведе. Бурого гостя заметили у Дома культуры железнодорожников в Ленинском районе города, сообщили очевидцы.

Пользователи соцсети ВКонтакте даже опубликовали фото с косолапым. Они предположили, что медведь принадлежит цирку.

В администрации Ленинского района информагентству «Сусанин» пояснили, что к ним сообщений о звере не поступало.

В Ижевской ветеринарной станции рассказали, что сотрудники выехали на место, чтобы разобраться в ситуации.

UPD: Позже выяснилось, что напугавший горожан медведь сбежал от дрессировщиков пензенского цирка, которые давали представление в ДК железнодорожников. Через непродолжительное время его забрали и увезли. Правоохранители проводят проверку по данному факту.