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Напугавший жителей Ижевска медведь сбежал из цирка

15:15, 28 февраля, 2019
Ксения Чернова
15:15, 28 февраля, 2019
Ксения Чернова
281
0
#МВД\n#Ижевск\n#цирк\n#животные\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: vk.com (Гуля Федотова-Юсупова)
281
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Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.

Ижевск. Удмуртия. Напугавший жителей Ижевска медведь, которого горожане заметили в Ленинском районе города, сбежал из цирка. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

Дело в том, что в Доме культуры железнодорожников, рядом с которым заметили зверя, проходило выступление пензенского цирка. Косолапый артист оторвался от дрессировщиков, выбежал на улицу, но вскоре его поймали.

«Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту», - пояснили правоохранители.

Напомним, медведя горожане заметили в четверг, 28 февраля.


15:15, 28 февраля, 2019
Ксения Чернова
281
0
#МВД\n#Ижевск\n#цирк\n#животные\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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