Напугавший жителей Ижевска медведь сбежал из цирка

Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.

Ижевск. Удмуртия. Напугавший жителей Ижевска медведь, которого горожане заметили в Ленинском районе города, сбежал из цирка. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

Дело в том, что в Доме культуры железнодорожников, рядом с которым заметили зверя, проходило выступление пензенского цирка. Косолапый артист оторвался от дрессировщиков, выбежал на улицу, но вскоре его поймали.

«Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту», - пояснили правоохранители.

Напомним, медведя горожане заметили в четверг, 28 февраля.