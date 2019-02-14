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16 млн рублей взыскали с должников в Удмуртии с начала года

11:40, 14 февраля, 2019
Диана Ворончихина
11:40, 14 февраля, 2019
Диана Ворончихина
111
0
#судебные приставы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#долги\n#деньги\n#финансы и деньги\n#долг
Фото: susanin.news
111
0

Судебными приставами внесено более 10 тыс. постановлений.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2019 года в Удмуртии с должников взыскали 16 млн рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП по республике, за это время внесено более 10 тыс. постановлений о исполнительском сборе.

Исполнительский сбор – это мера принудительного взыскания. Для граждан-должников или индивидуальных предпринимателей он составляет 1000 рублей и 10 000 для юрлиц. Например, если долг составляет 500 рублей, и он не оплачен в установленные законом сроки, то судебный пристав-исполнитель применяет меру принудительного взыскания, выносит исполнительский сбор в размере 1000 рублей, и гражданину придётся заплатить уже 1500 рублей. Организации-должнику штраф в 500 рублей обойдётся в 10 500 рублей.

Отметим, что в 2018 году судебными приставами Удмуртии вынесено 228 тыс. постановлений о взыскании исполнительского сбора, взыскано 216 млн рублей.

11:40, 14 февраля, 2019
Диана Ворончихина
111
0
#судебные приставы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#долги\n#деньги\n#финансы и деньги\n#долг

 

 

 


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