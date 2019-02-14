16 млн рублей взыскали с должников в Удмуртии с начала года

Судебными приставами внесено более 10 тыс. постановлений.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2019 года в Удмуртии с должников взыскали 16 млн рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП по республике, за это время внесено более 10 тыс. постановлений о исполнительском сборе.

Исполнительский сбор – это мера принудительного взыскания. Для граждан-должников или индивидуальных предпринимателей он составляет 1000 рублей и 10 000 для юрлиц. Например, если долг составляет 500 рублей, и он не оплачен в установленные законом сроки, то судебный пристав-исполнитель применяет меру принудительного взыскания, выносит исполнительский сбор в размере 1000 рублей, и гражданину придётся заплатить уже 1500 рублей. Организации-должнику штраф в 500 рублей обойдётся в 10 500 рублей.

Отметим, что в 2018 году судебными приставами Удмуртии вынесено 228 тыс. постановлений о взыскании исполнительского сбора, взыскано 216 млн рублей.