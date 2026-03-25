Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 21-летний молодой человек пришёл в отделение к судебным приставам, вооружённый кастетом. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Гражданин направился на приём к приставам для получения информации о своих задолженностях.

На пропускном пункте молодой человек заверил охрану, что при нём нет запрещённых к проносу предметов. Однако при досмотре ручной клади у посетителя нашли кастет. Пояснить, зачем он пытался пройти в отделение с запрещённым предметом, должник не смог.

Нарушителя передали сотрудникам полиции, теперь ему грозит штраф.