Ижевск. Удмуртия. Около 70 тыс. постановлений об ограничении выезда за границу вынесли судебные приставы Удмуртии с начала 2025 года. Как сообщает пресс-служба УФССП России по республике, за период действия этих ограничений должники заплатили более 3,5 млрд рублей.

Проверить свою задолженность можно на сайте Управления. Если долг есть, приставы советуют закрыть его не позднее чем за 5-7 дней до планируемого выезда за границу.

«Документы, подтверждающие оплату долга, работнику контрольно-пропускного пункта ничего не скажут, пока вы числитесь в базе должников, граница для вас закрыта. Нет смысла доказывать, что вы погасили долг, информация о снятии ограничения должна прийти в пограничную службу от судебных приставов», — пояснили в УФССП.

Напомним, ограничение может быть установлено, если есть долг в 30 тыс. рублей. В отдельных случаях ограничение может быть установлено и при сумме в 10 тыс. рублей. Частичная оплата ничего не изменит, закрыть долг нужно полностью.

Напомним, ранее в ижевском аэропорту прошёл рейд по поиску должников.