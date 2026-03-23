Удмуртия. Судебные приставы Удмуртии по решению суда изъяли свыше 100 старинных икон и предметов религиозного назначения. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по республике.

Приставы провели осмотр помещений, в которых хранились духовно-материальные принадлежности, имеющие культурную и историческую ценность. Установлено, что иконы хранились в ненадлежащих условиях.

Церковные ценности описаны и переданы в специализированную организацию, определенную судом. Отмечается, что благодаря действиям сотрудников ведомства обеспечена сохранность реликвий от разрушения.

Отметим, что местом изъятия икон оказался Покровский монастырь в селе Каменное Заделье в Балезинском районе. На протяжении 20 лет он принадлежал монахиням-раскольницам.