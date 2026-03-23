Свыше 100 старинных икон изъяли судебные приставы в Удмуртии

09:40, 23 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Удмуртия\n#иконы\n#судебные приставы\n#Православие
Источник фото: пресс-служба УФССП по Удмуртии
Церковные ценности хранились в ненадлежащих условиях.

Удмуртия. Судебные приставы Удмуртии по решению суда изъяли свыше 100 старинных икон и предметов религиозного назначения. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по республике.

Приставы провели осмотр помещений, в которых хранились духовно-материальные принадлежности, имеющие культурную и историческую ценность. Установлено, что иконы хранились в ненадлежащих условиях.

Церковные ценности описаны и переданы в специализированную организацию, определенную судом. Отмечается, что благодаря действиям сотрудников ведомства обеспечена сохранность реликвий от разрушения.

Отметим, что местом изъятия икон оказался Покровский монастырь в селе Каменное Заделье в Балезинском районе. На протяжении 20 лет он принадлежал монахиням-раскольницам. Подробнее рассказали об этом по ссылке

