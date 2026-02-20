Закрыть
Диджея из Африки выдворили из России судебные приставы Удмуртии
12:55, 20 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Удмуртия\n#Гана\n#Африка\n#нелегалы\n#судебные приставы
Источник фото: пресс-служба УФССП по УР
Молодой человек окончил ИжГТУ и стал работать, но о продлении визы или ВНЖ не заботился.

Ижевск. Удмуртия. Судебные приставы Удмуртии выдворили за пределы России 146 иностранных граждан за 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по республике.

Так, судебные приставы выдворили гражданина Республика Гана за нарушение миграционного законодательства. Гражданин Западной Африки в 2019 году прибыл в Россию по студенческой визе для учёбы в ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. После учёбы успешно работал диджеем в разных городах нашей страны. Однако о продлении визы и вида на жительство в Российской Федерации не позаботился. Нелегал привлечён к административной ответственности с наказанием в виде административного штрафа и выдворением за пределы РФ. Въезд в Россию для него закрыт на 5 лет.

Всего за 2025 год препровождено за пределы Российской Федерации 146 иностранных граждан и лиц без гражданства», - отметил главный судебный пристав Удмуртии Игорь Наговицын на прошедшей пресс-конференции.

