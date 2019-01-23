СК: на предприятии в Удмуртии рабочий погиб после обрушения на него оборудования

Еще один человек получил тяжелые травмы, ему ампутировали конечность.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии следователи начали проверку после обрушения заводского оборудования на двух рабочих. В результате трагедии один человек погиб, еще один попал в больницу с тяжелыми травмами.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, 16 января этого года на производственном участке «Центрметалла» два сотрудника предприятия работали на сетко-сварочной линии.

«В этот момент произошел обрыв подвесной части оборудования», - заявили в Следственном управлении СК.

Рабочему, который остался жив, в медучреждении ампутировали нижнюю конечность, уточнили следователи.