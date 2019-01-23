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СК: на предприятии в Удмуртии рабочий погиб после обрушения на него оборудования

10:20, 23 января, 2019
10:20, 23 января, 2019
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#смерть\n#происшествие\n#проверка
Фото: sledcom.ru
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Еще один человек получил тяжелые травмы, ему ампутировали конечность.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии следователи начали проверку после обрушения заводского оборудования на двух рабочих. В результате трагедии один человек погиб, еще один попал в больницу с тяжелыми травмами.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, 16 января этого года на производственном участке «Центрметалла» два сотрудника предприятия работали на сетко-сварочной линии.

«В этот момент произошел обрыв подвесной части оборудования», - заявили в Следственном управлении СК.

Рабочему, который остался жив, в медучреждении ампутировали нижнюю конечность, уточнили следователи.

10:20, 23 января, 2019
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#смерть\n#происшествие\n#проверка

 

 

 


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