Бывшему начальнику отдела «Ижевских электрических сетей» грозит до 4 лет лишения свободы

Уголовное дело против мужчины передали в суд.

Ижевск. Удмуртия. Бывшему начальнику отдела материально-технического снабжения АО «Ижевские электрические сети» грозит до 4 лет лишения свободы. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Следователи выяснили, что в декабре прошлого года начальник отдела давал незаконные указания подчиненным. Сотрудники закупочной комиссии по его указке должны были фальсифицировать результаты закупок с целью заключения контрактов с «нужными» организациями.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Материалы уже передали в суд.

Отметим, что контрольный пакет акций «Ижевских электрических сетей» принадлежит Ижевску.