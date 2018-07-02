Подросток утонул в пруду в Удмуртии

Тело мальчика нашли спасатели.

Кизнер. Удмуртия. Подросток утонул в пруду в Кизнерском районе Удмуртии. Как рассказали в пресс-службе Поисково-спасательной службы Удмуртской Республики, трагедия произошла недалеко от деревни Верхняя Тыжма.

Мальчик 2004 года рождения утонул в субботу, 30 июня.

По данным пресс-службы Следственного управления СК России по Удмуртии, подросток с двумя друзьями отправился купаться на пруд.

«Один из них смог переплыть, а второй утонул. Спасатели вытащили его тело в воскресенье», - отметили в управлении.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.