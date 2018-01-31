Трагедия произошла на одном из объектов Ельниковского нефтяного месторождения.

Каракулино. Упавшая стрела крана задавила каменщика в Каракулинском районе. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, трагедия произошла на одном из объектов Ельниковского нефтяного месторождения.

«При проведении погрузочных работ на одном из объектов Ельниковского нефтяного месторождения в Каракулинском районе произошло падение стрелы крана МКГ-25. В результате этого погиб 56-летний каменщик», - пишут следователи.

Тело погибшего направили на судебно-медицинское исследование.