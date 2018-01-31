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      Упавшая стрела крана задавила каменщика в Каракулинском районе

      09:21, 31 января, 2018
      Георгий Поветкин
      09:21, 31 января, 2018
      Георгий Поветкин
      798
      0
      #Ижевск\n#Каракулино\n#Удмуртия\n#смерть\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      798
      0

      Трагедия произошла на одном из объектов Ельниковского нефтяного месторождения.

      Каракулино. Упавшая стрела крана задавила каменщика в Каракулинском районе. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, трагедия произошла на одном из объектов Ельниковского нефтяного месторождения.

      «При проведении погрузочных работ на одном из объектов Ельниковского нефтяного месторождения в Каракулинском районе произошло падение стрелы крана МКГ-25. В результате этого погиб 56-летний каменщик», - пишут следователи.

      Тело погибшего направили на судебно-медицинское исследование. 

      09:21, 31 января, 2018
      Георгий Поветкин
      798
      0
      #Ижевск\n#Каракулино\n#Удмуртия\n#смерть\n#происшествие

       

       

       

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