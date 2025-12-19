Закрыть
Новую иллюминацию установили у главной ёлки в Каракулино

09:50, 19 декабря, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
#Каракулино\n#Удмуртия\n#украшения\n#Ёлка\n#иллюминация
Источник фото: администрация Каракулинского района
За порядком следят камеры видеонаблюдения.

Каракулино. Удмуртия. В Каракулино рядом с главной ёлкой появились новые украшения. Об этом сообщает администрация Каракулинского района.

Все праздничные украшения установили на стадионе «Чайка». 17 декабря жители села зажгли огни на ёлке и новой иллюминации. В этом году для создания праздничного настроения были закуплены светящиеся снеговики, фонтан и арка в виде числа 2026.

«Новая иллюминация на главной праздничной поляне у новогодней ёлки прекрасно передает атмосферу праздника и поднимает настроение. Давайте бережно относиться к этой красоте, чтобы наслаждаться ей долго. Пусть праздник будет ярким и безопасным для всех», — попросили в администрации Каракулинского района.

Жителям села напоминают, что на территории стадиона установлена система видеонаблюдения.

Напомним, что совсем скоро открытие главной ёлки пройдёт и в Ижевске — 20 декабря (0+). А почему столицу Удмуртии начали украшать к Новому году раньше обычного, можно узнать в нашем материале.  

