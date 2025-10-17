Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Фигура учителя Лонгрид Приют для трудолюбивых Лонгрид Присяжные заседатели: первое дело в Удмуртии Лонгрид

В Каракулино открыли часовню в честь иконы-покровительницы пожарных

15:49, 17 октября, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Каракулино открыли часовню в честь иконы-покровительницы пожарных
15:49, 17 октября, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
182
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#часовня
Источник фото: государственная противопожарная служба Удмуртии
182
0

Часовню воздвигли по инициативе местных огнеборцев.

Каракулино. Удмуртия. На территории пожарно-спасательной части №32 в Каракулино соткрыли и освятили часовню в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Об этом сообщает государственная противопожарная служба Удмуртии.

Часовня построена по инициативе и силами пожарных, а также на пожертвования местных жителей.

Икона Божией Матери «Неопалимая Купина» почитается в России как чудотворная. Верующие традиционно молятся перед этим образом о защите от огня и стихийных бедствий. Именно поэтому «Неопалимая Купина» считается небесной покровительностью пожарных и всех, кто работает с огнем.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

15:49, 17 октября, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
182
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#часовня