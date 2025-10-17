Каракулино. Удмуртия. На территории пожарно-спасательной части №32 в Каракулино соткрыли и освятили часовню в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Об этом сообщает государственная противопожарная служба Удмуртии.



Часовня построена по инициативе и силами пожарных, а также на пожертвования местных жителей.



Икона Божией Матери «Неопалимая Купина» почитается в России как чудотворная. Верующие традиционно молятся перед этим образом о защите от огня и стихийных бедствий. Именно поэтому «Неопалимая Купина» считается небесной покровительностью пожарных и всех, кто работает с огнем.