В ходе нее будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура начала проверку после гибели 11-летнего школьника в Воткинске. В ходе нее будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сообщает пресс-служба надзорного органа.

«Ход и результаты проверки находятся на контроле в прокуратуре Удмуртской Республики», - рассказали в ведомстве.

Напомним, что тело мальчика обнаружили утром 21 января на территории СНТ №1. Следователи уже возбудили уголовное дело по части 1, статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).