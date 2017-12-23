Одному из осужденных придется отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор группе «черных риелторов». Как сообщает пресс-служба Первомайского районного суда Ижевска, трех человек признали виновными в мошенничестве в крупном размере.

«Подсудимые <…>, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием граждан путем оформления договоров дарения и купли-продажи, незаконно приобретали право на принадлежащую потерпевшим недвижимость. В дальнейшем жилые помещения подсудимые продавали», - отмечается в сообщении.

В общей сложности «черные риелторы» продали 15 квартир и 1 жилое помещение на сумму более 13 млн рублей.

Согласно решению суда, злоумышленники проведут за решеткой от 15, до 5,5 года. Одному из осужденных придется отбывать наказание в колонии строгого режима.