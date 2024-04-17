В 2024 году комплексные кадастровые работы пройдут на территории пяти муниципальных образований Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2024 году комплексные кадастровые работы охватят 108 кадастровых кварталов на территории пяти муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Предстоящие работы глава Удмуртии Александр Бречалов обсудил с руководителем управления Росреестра по Удмуртской Республике Фаридой Зворыгиной и директором филиала Роскадастра по Удмуртии Ириной Виноградовой.

Отмечается, что в 2023 году комплексные кадастровые работы объединили 187 кадастровых кварталов на территории 17 муниципальных образований. Благодаря этому в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесли сведения о более чем 18 тыс. объектах.

Эти работы проводятся по поручению президента России. К 1 января 2027 года в стране должны быть установлены все границы субъектов РФ, муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон.

Руководитель управления Росреестра по Удмуртии Фарида Зворыгина отметила, что в ЕГРН уже внесены все 30 границ муниципальных образований Удмуртии и четыре смежных границы — с Пермским краем, Башкортостаном, Татарстаном и Кировской областью.

Также в России с 1 декабря 2021 года реализуется государственная программа «Национальная система пространственных данных» (НСПД). В рамках неё в стране создают полный и точный реестр недвижимости.

В Удмуртии в 2023 году в рамках реализации госпрограммы прошли мероприятия по выявлению правообладателей в отношении более чем 203 тыс. объектов недвижимости. В 2024 году планируется вновь провести аналогичную работу в отношении 100 тыс. объектов недвижимости.

Александр Бречалов отметил, что выявление правообладателей необходимо для формирования налоговой базы и вовлечения недвижимости в хозяйственный оборот. Например, на некоторых землях можно построить банк, построить дома для населения или реализовать инвестиционные и туристические проекты, тем самым получится реализовать такие нацпроекты, как «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Жилье и городская среда».