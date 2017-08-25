Провели их на территории Якшур-Бодьинского района.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Антитеррористические учения прошли в Удмуртии. Провели их на территории Якшур-Бодьинского района, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртии.

На учениях отрабатывались действия по пресечению возможного теракта, а также взаимодействие госвласти и правоохранительных органов.

«В ходе тренировки отработаны практические навыки по выявлению и пресечению террористической деятельности», - поясняет ведомство.