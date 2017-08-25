Провели их на территории Якшур-Бодьинского района.
Якшур-Бодья. Удмуртия. Антитеррористические учения прошли в Удмуртии. Провели их на территории Якшур-Бодьинского района, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртии.
На учениях отрабатывались действия по пресечению возможного теракта, а также взаимодействие госвласти и правоохранительных органов.
«В ходе тренировки отработаны практические навыки по выявлению и пресечению террористической деятельности», - поясняет ведомство.
Антитеррористические учения прошли в Удмуртии
Uploaded by ИА Сусанин on 2017-08-25.