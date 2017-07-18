Ижевчанке, проехавшей по ступеням набережной, предложат добровольно возместить ущерб

В случае отказа городские власти обратятся в суд.

Ижевск. Ижевчанке, проехавшей по ступеням набережной на «Ниве», предложат добровольно возместить причиненный ущерб. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в случае отказа городские власти обратятся в суд.

По словам первого заместителя Главы Администрации Первомайского района города Ижевска Сергея Кабанова, в результате этого происшествия были повреждены ступени, а также расслоилась гранитная плита.

«На этой неделе специализированная организация делает оценку причиненного ущерба. Этот ущерб будет предъявлен нарушителю в досудебном порядке через управление муниципальной милиции», - говорится в сообщении.

Напомним, что видеозапись, на которой автомобиль под управлением девушки спустился по лестницам, опубликовали в соцсетях в минувшие выходные.

Ранее «Сусанину» в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике рассказали, что вечером 14 июля девушку-водителя 1995 года рождения задержали сотрудники ГИБДД. Признаков опьянения у горожанки не обнаружили. В отношении нее составлено два протокола: один за езду по тротуарам (штраф 2 тыс. рублей), второй за отсутствие полиса ОСАГО (штраф 800 рублей).

Нива спустилась по ступеням на набережную Ижевска Ижевчанка на "Ниве" спустилась по лестнице на набережной пруда. Видео горожане опубликовали в социальных сетях. "Это сверх вандализма сломали 4 ступени своим ведром..." https://susanin.news/udmurtia/incidents/20170715-239072/#hcq=2mqKwpq