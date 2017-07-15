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      Жители Ижевска сняли на видео «Ниву», спускающуюся по лестнице на набережной

      11:00, 15 июля, 2017
      11:00, 15 июля, 2017
      169
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      #Ижевск\n#социальные сети\n#водители\n#Набережная Ижевского пруда\n#набережная\n#происшествие\n#штраф
      Фото: vk.com
      169
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      В отношении девушки-водителя составили два протокола.

      Ижевск. Удмуртия. Ижевчанка на «Ниве» спустилась по лестнице на набережной пруда. Видео горожане опубликовали в социальных сетях. «Это сверх вандализма сломали 4 ступени своим ведром...», - написал в группе ИГГС в ВКонтакте автор видео Юра Артемов.

      Как рассказали информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, вечером 14 июля девушку-водителя 1995 года рождения задержали сотрудники ГИБДД. Признаков опьянения у горожанки не обнаружили. В отношении нее составлено два протокола: один за езду по тротуарам (штраф 2 тыс. рублей), второй за отсутствие полиса ОСАГО (штраф 800 рублей).

      Что касается ущерба, то пока заявления в полицию от балансодержателя не поступало. «В отдел полиции №3 пока никакого отношения о причиненном ущербе не поступало. Будет отношение, соответственно, будет приниматься какое-то решение», - сообщили в правоохранительном ведомстве.

      11:00, 15 июля, 2017
      169
      0
      #Ижевск\n#социальные сети\n#водители\n#Набережная Ижевского пруда\n#набережная\n#происшествие\n#штраф

       

       

       

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