Жители Ижевска сняли на видео «Ниву», спускающуюся по лестнице на набережной

В отношении девушки-водителя составили два протокола.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанка на «Ниве» спустилась по лестнице на набережной пруда. Видео горожане опубликовали в социальных сетях. «Это сверх вандализма сломали 4 ступени своим ведром...», - написал в группе ИГГС в ВКонтакте автор видео Юра Артемов.

Как рассказали информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, вечером 14 июля девушку-водителя 1995 года рождения задержали сотрудники ГИБДД. Признаков опьянения у горожанки не обнаружили. В отношении нее составлено два протокола: один за езду по тротуарам (штраф 2 тыс. рублей), второй за отсутствие полиса ОСАГО (штраф 800 рублей).

Что касается ущерба, то пока заявления в полицию от балансодержателя не поступало. «В отдел полиции №3 пока никакого отношения о причиненном ущербе не поступало. Будет отношение, соответственно, будет приниматься какое-то решение», - сообщили в правоохранительном ведомстве.