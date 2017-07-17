  • $ 59.88 ↓
  • € 68.36 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      44 факта незаконной продажи алкоголя и спиртосодержащей продукции выявили в Воткинске

      09:42, 17 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      09:42, 17 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      93
      0
      #Воткинск\n#алкоголь\n#полиция\n#Удмуртия\n#закон
      Фото: pixabay.com
      93
      0

      По информации сайта городской администрации, в ходе рейдов составили 9 административных протоколов и изъяли более 20 литров продукции.

      Воткинск. 44 факта незаконной продажи алкоголя и спиртосодержащей продукции выявили в Воткинске за полгода. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ходе рейдов составили 9 административных протоколов и изъяли более 20 литров продукции.

      Полицейские фиксировали случаи продажи алкоголя несовершеннолетним и реализацию продукции после 22:00 и без учета в системе ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система – прим. ред.).

      В администрации напомнили, что мониторинг проводится регулярно как отдельно правоохранителями, так и совместно с отделом потребительского рынка, комиссией по делам несовершеннолетних и контролирующими органами Роспотребнадзора.

      09:42, 17 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      93
      0
      #Воткинск\n#алкоголь\n#полиция\n#Удмуртия\n#закон

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Пропавшая две недели назад в Удмуртии пенсионерка погибла

      12:27, 11 июля, 2017
      5228

      Задолжавший 26 млн ижевчанин лишился своего PORSCHE CAYENNE

      3157
      14:10, 12 июля, 2017

      Розыск человека в Удмуртии, «КамАЗ» против легковушки и штраф Кержакову за фото в Instagram: что произошло минувшей ночью

      3098
      08:00, 11 июля, 2017

      Уроженец Ижевска решил побороться за пост Президента России

      2907
      12:01, 12 июля, 2017

      8 человек претендуют на пост главы Удмуртии

      2251
      10:20, 11 июля, 2017

      Министерство иностранных дел России отреагировало на убийство туриста в Абхазии

      09:28, 13 июля, 2017
      2531

      Молодая жена Овечкина выложила фото со свадебным подарком от Путина

      1780
      15:58, 14 июля, 2017

      Депутаты Татарстана проголосовали за сохранение в республике должности президента

      1491
      17:14, 11 июля, 2017

      Эксперты назвали самые бюджетные курорты России

      1197
      17:22, 12 июля, 2017

      Россияне смогут приобретать автомобили с 10-процентной скидкой

      903
      14:14, 11 июля, 2017

      Российский турист погиб в Абхазии в результате разбойного нападения

      09:15, 12 июля, 2017
      1022

      В Абхазии поймали подозреваемых в убийстве российского туриста

      754
      16:10, 13 июля, 2017

      США назвали условия возвращения России изъятой дипсобственности

      571
      11:05, 14 июля, 2017

      В США изобрели первый мобильный телефон без аккумулятора

      563
      12:20, 10 июля, 2017

      В Турции российская семья задержана при попытке нелегально попасть в Сирию

      541
      10:30, 14 июля, 2017

      Мультимедиа

      Sequence 01

      LIVE: Утро Сусанина 17 июля 2017

      Нива спустилась по ступеням на набережную Ижевска

      16 июля, 2017