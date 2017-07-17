По информации сайта городской администрации, в ходе рейдов составили 9 административных протоколов и изъяли более 20 литров продукции.

Воткинск. 44 факта незаконной продажи алкоголя и спиртосодержащей продукции выявили в Воткинске за полгода. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ходе рейдов составили 9 административных протоколов и изъяли более 20 литров продукции.

Полицейские фиксировали случаи продажи алкоголя несовершеннолетним и реализацию продукции после 22:00 и без учета в системе ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система – прим. ред.).

В администрации напомнили, что мониторинг проводится регулярно как отдельно правоохранителями, так и совместно с отделом потребительского рынка, комиссией по делам несовершеннолетних и контролирующими органами Роспотребнадзора.