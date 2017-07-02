Названа предварительная причина смертельного ДТП в Татарстане, где погибли жители Удмуртии

По одной из версий, водителя автобуса ослепили фары грузовика.

Казань. Республика Татарстан. Следователи назвали предварительную причину смертельного ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане. Как сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР), водителя пассажирского транспорта мог ослепить свет от фар грузовика.

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), а также по части 3 статьи 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц»).

«По одной из версий, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика. В настоящее время следователи осматривают место происшествия. Из автобуса извлечено 8 тел погибших, их личности устанавливаются. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Также проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении СКР по Татарстану.

Ранее полиция Татарстана сообщала, что правоохранители намерены задержать водителя грузовика и двух водителей автобуса.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану, ДТП произошло в ночь на воскресенье, 2 июля, в 9 км от Заинска. На трассе столкнулись «КамАЗ» и пассажирский автобус «Неоплан», ехавший по маршруту Самара-Ижевск. После этого автобус загорелся.

По данным Минздрава Татарстана, на 06:30 известно о 28 пострадавших. Из них 13 человек погибли, в том числе двое детей. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии, восемь человек в состоянии средней степени тяжести были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов и Медсанчасть ПАО «Татнефть», а также в Альметьевск.Трое пострадавших в состоянии легкой степени тяжести после обследования медиками были направлены на амбулаторное лечение.

В главном управлении МЧС России по Удмуртии корреспонеднту информагентства «Сусанин» сообщили, что среди погибших и пострадавших были жители Удмуртии.

ДТП в Заинском районе. Автобус "Самара-Ижевск" В Главном управлении МЧС России по РТ работает телефон "горячей линии" по ДТП в Заинском районе Республики Татарстан - (843) 227-46-96, 227-45-63. В 00.40 02.07.2017 года в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан поступило сообщение о том, что в 9 км от города Заинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан", с опрокидыванием автобуса на проезжей части с последующим возгоранием.

В Главном управлении МЧС России по Татарстану работает телефон «горячей линии» – (843) 227-46-96, 227-45-63.

В Главном управлении МЧС России по Самарской области работает телефон «горячей линии» - (846) 337-72-82.

В Главном управлении МЧС России по Удмуртской Республике работает телефон «горячей линии» - (83412) 51-45-50.