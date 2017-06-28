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      Тела двух мужчин вытащили из реки Чепцы в Глазове

      17:39, 28 июня, 2017
      Ксения Чернова
      17:39, 28 июня, 2017
      Ксения Чернова
      243
      0
      #Глазов\n#ПСС\n#Удмуртия\n#следствие\n#поиск\n#происшествие
      243
      0

      Водолазы нашли два трупа за один день.

      Глазов. Удмуртия. Тела двух мужчин вытащили из реки Чепцы в Глазове. Как рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе Поисково-спасательной службы Удмуртской Республики, водолазы нашли два трупа за один день.

      «24 июня вечером очевидцы рассказали, что неизвестный мужчина ушел под воду и не выплыл. Тело погибшего достали из воды 25 июня», - пояснили спасатели.

      Второе тело само всплыло на поверхность, водолазы извлекли его из воды.

      Как пояснили в Сарапульском межрайонном следственном отделе, по факту произошедшего начали процессуальную проверку.

      17:39, 28 июня, 2017
      Ксения Чернова
      243
      0
      #Глазов\n#ПСС\n#Удмуртия\n#следствие\n#поиск\n#происшествие

       

       

       

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