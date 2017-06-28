Водолазы нашли два трупа за один день.
Глазов. Удмуртия. Тела двух мужчин вытащили из реки Чепцы в Глазове. Как рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе Поисково-спасательной службы Удмуртской Республики, водолазы нашли два трупа за один день.
«24 июня вечером очевидцы рассказали, что неизвестный мужчина ушел под воду и не выплыл. Тело погибшего достали из воды 25 июня», - пояснили спасатели.
Второе тело само всплыло на поверхность, водолазы извлекли его из воды.
Как пояснили в Сарапульском межрайонном следственном отделе, по факту произошедшего начали процессуальную проверку.