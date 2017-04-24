Верховный суд Удмуртии оставил в силе приговор депутату Гордумы Глазова от КПРФ Едигареву

Его признали виновным в мошенничестве.

Глазов. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии оставил в силе приговор Октябрьского районного суда Ижевска в отношении депутата городской думы Глазова от КПРФ Андрея Едигарева. Его обвинили по части 3,4 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а также мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»), сообщается в картотеке суда.

Едигареву грозит срок до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

«Едигарев Андрей Борисович фактически последние полгода отошел от фракции КПРФ Глазовской городской думы, хотя формально там числился. Он занимал позицию, которая противоречила позиции КПРФ. К сожалению, получилось так. Не все выдерживают испытание властью», - сказал руководитель фракции КПРФ в Госсовете Удмуртии Владимир Чепкасов.

Как сообщает Glazovportal.net, Едигарева не раз привлекали к ответственности за нарушения в работе в качестве арбитражного управляющего. Его нанимали при банкротстве предприятий, чтобы раздавать долги за счет продаваемого имущества организаций, которое в дальнейшем исчезало по бросовой цене.

В 2013 года Арбитражный суд на 1,5 года лишил его права заниматься указанной деятельностью, но в 2014 году он нанес более 1 млн убытков, как управляющий ОАО «Центручснаб». С таким же иском в арбитражный суд обратилась и Федеральная налоговая служба.

В 2015 году в суд на Едигарева подал «Ижкомбанк». Банк требовал взыскать с него убытки в 2,3 млн рублей, которые тот причинил в период исполнения обязанностей конкурсного управляющего имуществом должника ИП Баязитого.

Сейчас, по данным банка исполнительных производств управления ФССП по Удмуртии, Андрей Едигарев задолжал приставам более 8 млн рублей.