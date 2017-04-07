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      В полиции сообщили подробности ограбления банка на улице Труда в Ижевске

      14:58, 07 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      14:58, 07 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      1770
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#ограбление
      1770
      0

      Сейчас идет розыск злоумышленника.

      Ижевск. Удмуртия. Стали известны подробности ограбления отделения крупнейшего банка России по улице Труда. Как рассказали корреспонденту информагентства «Сусанин» в пресс-службе МВД по Удмуртии, сейчас идет розыск злоумышленника.

      «Около 14:00 в дежурную часть МВД по Удмуртской Республике поступило сообщение о том, что в отделение одного из банков вошел неустановленный мужчина и под угрозой предмета похожего на гранату похитил денежные средства. Сумма похищенного устанавливается. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа МВД. Проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника», - сказали в ведомстве.

      Напомним, отделение банка ограбили в пятницу, 7 апреля.

      14:58, 07 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      1770
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#ограбление
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