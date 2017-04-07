В полиции сообщили подробности ограбления банка на улице Труда в Ижевске

Сейчас идет розыск злоумышленника.

Ижевск. Удмуртия. Стали известны подробности ограбления отделения крупнейшего банка России по улице Труда. Как рассказали корреспонденту информагентства «Сусанин» в пресс-службе МВД по Удмуртии, сейчас идет розыск злоумышленника.

«Около 14:00 в дежурную часть МВД по Удмуртской Республике поступило сообщение о том, что в отделение одного из банков вошел неустановленный мужчина и под угрозой предмета похожего на гранату похитил денежные средства. Сумма похищенного устанавливается. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа МВД. Проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника», - сказали в ведомстве.

Напомним, отделение банка ограбили в пятницу, 7 апреля.