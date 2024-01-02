В Ижевске задержали подозреваемого в ограблении ломбарда

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали 50-летнего мужчину по подозрению в ограблении ломбарда. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что подозреваемый зашёл в один из ломбардов города, разбил витрину гвоздодёром и вытащил 9 золотых цепочек. С места преступления злоумышленник скрылся. Ущерб составил около 150 тыс. рублей.

Позже мужчину удалось задержать. В настоящий момент он помещён в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабёж).