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В Ижевске задержали подозреваемого в ограблении ломбарда

15:47, 02 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске задержали подозреваемого в ограблении ломбарда
15:47, 02 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
331
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ограбление
Фото: Скриншот из видео
331
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Им оказался 50-летний мужчина.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали 50-летнего мужчину по подозрению в ограблении ломбарда. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что подозреваемый зашёл в один из ломбардов города, разбил витрину гвоздодёром и вытащил 9 золотых цепочек. С места преступления злоумышленник скрылся. Ущерб составил около 150 тыс. рублей.

Позже мужчину удалось задержать. В настоящий момент он помещён в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабёж).

15:47, 02 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
331
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ограбление