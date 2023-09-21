В Ижевске задержали мужчину, подозреваемого в ограблении магазина оптики

Ижевск. Удмуртия. Росгвардейцы задержали подозреваемого в ограблении салона оптики. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Установлено, что 36-летний мужчина открыто похитил с прилавка салона оптики дорогие солнцезащитные очки известного бренда. Сотрудники магазина сообщили о случившемся в полицию, а прибывшие стражи порядка составили с их слов фоторобот подозреваемого.

Вскоре была установлена личность мужчины. Оказалось, что ранее он уже был судим. Ориентировку на него получили все наряды вневедомственной охраны Росгвардии. Один из патрулей вычислил и задержал грабителя. Похищенные очки были при нём.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.