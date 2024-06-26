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В совместном проекте RT и Роскосмоса космонавты с орбиты ответят на вопросы землян

17:17, 26 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В совместном проекте RT и Роскосмоса космонавты с орбиты ответят на вопросы землян
17:17, 26 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
34
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#Россия\n#БРИКС\n#Роскосмос\n#МКС\n#СМИ\n#вопросы\n#космос
Фото: скриншот видео с russian.rt.com
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Помимо россиян, в нем смогут участвовать жители стран БРИКС.

Москва. Находящиеся на борту МКС космонавты ответят на вопросы аудитории российского телеканала. В международном проекте RT и госкорпорации Роскосмос смогут принять участие не только россияне, но также жители стран БРИКС (18+).

Напомним, в объединение БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР и другие государства, расположенные на трех континентах.

Чтобы задать свой вопрос покорителям космоса, необходимо подписаться на страницу RT в соцсети «ВКонтакте» и следить за анонсами в Telegram-канале. Первая серия проекта выйдет в официальной группе RT в VK. Вопросы можно присылать на электронную почту starbound@rttv.ru. 

Авторов самых необычных и интересных вопросов ждут призы, в том числе поездка на космодром, где можно будет увидеть старт ракеты.

17:17, 26 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
34
0
#Россия\n#БРИКС\n#Роскосмос\n#МКС\n#СМИ\n#вопросы\n#космос