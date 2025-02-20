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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Шарканская служба скорой помощи весной присоединится к Воткинской подстанции скорой

16:00, 20 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Шарканская служба скорой помощи весной присоединится к Воткинской подстанции скорой
16:00, 20 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
23
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#скорая помощь\n#Шарканский район
Источник фото: пресс-служба Шарканского района
23
0

Местоположение врачебных бригад и машин не изменится.

Шаркан. Удмуртия. Шарканская служба скорой помощи с 1 марта станет частью Воткинской подстанции скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Шарканского района. 

В Удмуртии созданы 6 медицинских округов: Ижевский, Сарапульский, Можгинский, Игринский, Увинский и Глазовский. Воткинский округ станет седьмым, и местная станция скорой помощи будет обслуживать Воткинск, а также Воткинский и Шарканский районы. 

Объединение проводят, чтобы наиболее эффективно использовать общие силы и средства для оказания экстренной медицинской помощи. 

Отмечается, что физически бригады врачей и машины останутся на прежних местах, но при вызове скорой помощи жители Шарканского района будут слышать: «Скорая, Воткинск». 

«Не пугайтесь, это не означает, что вы ошиблись номером. Диспетчер воткинской подстанции примет ваш вызов и направит бригаду скорой помощи по указанному вами адресу», — сообщает пресс-служба администрации Шарканского района. 

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16:00, 20 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
23
0
#Воткинский район\n#Удмуртия\n#скорая помощь\n#Шарканский район