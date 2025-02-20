Местоположение врачебных бригад и машин не изменится.
Шаркан. Удмуртия. Шарканская служба скорой помощи с 1 марта станет частью Воткинской подстанции скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Шарканского района.
В Удмуртии созданы 6 медицинских округов: Ижевский, Сарапульский, Можгинский, Игринский, Увинский и Глазовский. Воткинский округ станет седьмым, и местная станция скорой помощи будет обслуживать Воткинск, а также Воткинский и Шарканский районы.
Объединение проводят, чтобы наиболее эффективно использовать общие силы и средства для оказания экстренной медицинской помощи.
Отмечается, что физически бригады врачей и машины останутся на прежних местах, но при вызове скорой помощи жители Шарканского района будут слышать: «Скорая, Воткинск».
«Не пугайтесь, это не означает, что вы ошиблись номером. Диспетчер воткинской подстанции примет ваш вызов и направит бригаду скорой помощи по указанному вами адресу», — сообщает пресс-служба администрации Шарканского района.
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