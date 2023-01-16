У жителей Удмуртии появилась возможность пройти обследование на фиброз печени на новом оборудовании

Ижевск. Удмуртия. Диагностика фиброза печени без хирургического вмешательства теперь доступна для жителей Удмуртии. Портативный УЗИ-сканер с функцией обследования методом транзиентной эластографии приобретен для республиканской клинической инфекционной больницы. Об этом написала в своем телеграм-канале вице-премьер регионального кабинета министров Эльвира Пинчук.

Эту новую неинвазивную технологию обследования печени в Удмуртии начали применять впервые, ранее она была доступна только в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. Ее преимущества состоят в том, что незначительные механические колебания позволяют достичь охвата измеряемого объема в 100-200 раз больше, чем забираемый при биопсии материал.

Возможности нового оборудования будут актуальны для пациентов с хроническими вирусными гепатитами, ожирением, сахарным диабетом, а также больных с алкогольным воспалительным процессом и другими токсическими поражениями печени.

Обследования доступны в рамках программы обязательного медицинского страхования.