Новые системы эндоскопической визуализации появятся в восьми больницах Удмуртии

Кизнер. Удмуртия. До 21 июля восемь районных и городских больниц Удмуртии получат современные системы эндоскопической визуализации. Об этом в своём телеграм-канале рассказал министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

Оборудование уже получили в Малопургинской, Можгинской и Кизнерской районных больницах. Вскоре в медучреждениях приступят к его монтажу.

Отмечается, что новые приборы куплены в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». Всего в рамках нацпроекта в 2024 году в больницы и поликлиники региона поступит 535 единиц медоборудования. Это будут дефибрилляторы, кольпоскопы, прикроватные мониторы, рефрактометры, операционные столы, лабораторное и диагностическое оборудование. Больше половины аппаратов уже привезли, и врачи ими активно пользуются.