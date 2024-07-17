Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Чистая природа — главный смысл нашей работы Лонгрид Время альтернативной энергии Лонгрид Праздник для всей семьи Лонгрид

Новые системы эндоскопической визуализации появятся в восьми больницах Удмуртии

17:50, 17 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Новые системы эндоскопической визуализации появятся в восьми больницах Удмуртии
17:50, 17 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
7
0
#Удмуртия\n#больницы\n#оборудование
Фото: t.me/dr_bagin
7
0

Их доставят в медучреждения до 21 июля.

Кизнер. Удмуртия. До 21 июля восемь районных и городских больниц Удмуртии получат современные системы эндоскопической визуализации. Об этом в своём телеграм-канале рассказал министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

Оборудование уже получили в Малопургинской, Можгинской и Кизнерской районных больницах. Вскоре в медучреждениях приступят к его монтажу.

Отмечается, что новые приборы куплены в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». Всего в рамках нацпроекта в 2024 году в больницы и поликлиники региона поступит 535 единиц медоборудования. Это будут дефибрилляторы, кольпоскопы, прикроватные мониторы, рефрактометры, операционные столы, лабораторное и диагностическое оборудование. Больше половины аппаратов уже привезли, и врачи ими активно пользуются.  

17:50, 17 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
7
0
#Удмуртия\n#больницы\n#оборудование