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Ижевский механический завод в 2024 году направит более 170 миллионов рублей на новое оборудование

13:47, 22 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ижевский механический завод в 2024 году направит более 170 миллионов рублей на новое оборудование
13:47, 22 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский механический завод\n#оборудование
Фото: пресс-служба концерна «Калашников»
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С его помощью предприятие будет изготавливать объемные пресс-формы и штампы.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский механический завод в 2024 году закупит новое оборудование на сумму свыше 170 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников». 

Новые приборы появятся в цехе по изготовлению пресс-форм, штампов, вспомогательной оснастки и калибров. Три станка, в том числе 5-осевой шлифовально-заточный станок и два фрезерных обрабатывающих центра уже установлены, сейчас ведётся их монтаж и пусконаладочные работы. 

До конца текущего года планируется запустить в работу два электроэрозионных станка и фрезерный обрабатывающий центр, а в начале 2025 года — резьбо-шлифовальный станок. 

Благодаря новому оборудованию завод сможет самостоятельно изготавливать объемные пресс-формы и штампы, перетачивать инструменты, делать и ремонтировать резьбовые калибры, а также проводить электроэрозионную обработку деталей. С новым оборудование получится ускорить технологические процессы и снизить затраты на обеспечение механообрабатывающих цехов инструментами. 

«За счет высокоточной обработки изделий на станках с ЧПУ качество инструмента и оснастки значительно возрастет», — отметил управляющий директор Ижевского механического завода Валентин Каргин. 

13:47, 22 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
123
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский механический завод\n#оборудование