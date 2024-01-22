Ижевский механический завод в 2024 году направит более 170 миллионов рублей на новое оборудование

Ижевск. Удмуртия. Ижевский механический завод в 2024 году закупит новое оборудование на сумму свыше 170 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Новые приборы появятся в цехе по изготовлению пресс-форм, штампов, вспомогательной оснастки и калибров. Три станка, в том числе 5-осевой шлифовально-заточный станок и два фрезерных обрабатывающих центра уже установлены, сейчас ведётся их монтаж и пусконаладочные работы.

До конца текущего года планируется запустить в работу два электроэрозионных станка и фрезерный обрабатывающий центр, а в начале 2025 года — резьбо-шлифовальный станок.

Благодаря новому оборудованию завод сможет самостоятельно изготавливать объемные пресс-формы и штампы, перетачивать инструменты, делать и ремонтировать резьбовые калибры, а также проводить электроэрозионную обработку деталей. С новым оборудование получится ускорить технологические процессы и снизить затраты на обеспечение механообрабатывающих цехов инструментами.

«За счет высокоточной обработки изделий на станках с ЧПУ качество инструмента и оснастки значительно возрастет», — отметил управляющий директор Ижевского механического завода Валентин Каргин.