Новое оборудование для скрининга внутренних органов животных появилось в Сарапульской ветлечебнице

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульской участковой ветеринарной лечебнице появилось новое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В учреждении установили ультразвуковой диагностический ветеринарный аппарат Vetus 5. Инновационное оборудование предназначено для скрининга внутренних органов животных. С помощью него можно проводить обследования брюшной полости и сердечно-сосудистой системы.

Прибор максимально автоматизирован и выдаёт качественные результаты, что упрощает процесс диагностики.

Новое оборудование начнут использовать в конце марта.