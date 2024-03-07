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Новое оборудование для скрининга внутренних органов животных появилось в Сарапульской ветлечебнице

11:25, 07 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Новое оборудование для скрининга внутренних органов животных появилось в Сарапульской ветлечебнице
11:25, 07 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
92
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#оборудование\n#животные\n#лечение
Фото: пресс-служба администрации Сарапула
92
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Аппарат для УЗИ начнут использовать в конце марта.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульской участковой ветеринарной лечебнице появилось новое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

В учреждении установили ультразвуковой диагностический ветеринарный аппарат Vetus 5. Инновационное оборудование предназначено для скрининга внутренних органов животных. С помощью него можно проводить обследования брюшной полости и сердечно-сосудистой системы.

Прибор максимально автоматизирован и выдаёт качественные результаты, что упрощает процесс диагностики.

Новое оборудование начнут использовать в конце марта. 

11:25, 07 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
92
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#оборудование\n#животные\n#лечение