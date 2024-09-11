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В Завьяловскую районную больницу поступил гибкий интубоскоп

12:12, 11 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Завьяловскую районную больницу поступил гибкий интубоскоп
12:12, 11 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
138
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#больница\n#оборудование
Фото: Минздрава Удмуртии
138
0

Он может фотографировать или снимать видео внутренних органов.

Завьялово. Удмуртия. Новое оборудование поступило в Завьяловскую районную больницу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. 

В медучреждении появился гибкий интубоскоп. Его будут использовать для визуального осмотра, диагностики и проведения манипуляций во внутренних органах человека.

У прибора широкий функционал, в том числе фото- и видеосъемка. При этом, данные можно выводить сразу на монитор компьютера. 

Так как длину интубоскопа можно менять, то его используют для решения разнообразных задач, например, для диагностики заболеваний ЛОР-органов, фарингоскопии, бронхоскопии или выполнения интубации трахеи под эндоскопическим контролем. 

12:12, 11 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
138
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#больница\n#оборудование