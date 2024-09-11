В Завьяловскую районную больницу поступил гибкий интубоскоп

Завьялово. Удмуртия. Новое оборудование поступило в Завьяловскую районную больницу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

В медучреждении появился гибкий интубоскоп. Его будут использовать для визуального осмотра, диагностики и проведения манипуляций во внутренних органах человека.

У прибора широкий функционал, в том числе фото- и видеосъемка. При этом, данные можно выводить сразу на монитор компьютера.

Так как длину интубоскопа можно менять, то его используют для решения разнообразных задач, например, для диагностики заболеваний ЛОР-органов, фарингоскопии, бронхоскопии или выполнения интубации трахеи под эндоскопическим контролем.