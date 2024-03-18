Ижводоканал получит гидромолот и навесное оборудование для экскаватора

Ижевск. Удмуртия. В арсенале Ижводоканала появится навесное оборудование для экскаватора, гидромолот и другая техника. Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков на своей странице в соцсетях.

«Всё это позволит более оперативно проводить ремонтные восстановительные работы на сетях», — отмечает Дмитрий Чистяков.

Оборудование приобретут на средства из республиканской субсидии, в том числе, за победу в региональном конкурсе по подготовке ЖКХ к отопительному сезону.