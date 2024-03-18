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Ижводоканал получит гидромолот и навесное оборудование для экскаватора

14:45, 18 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Ижводоканал получит гидромолот и навесное оборудование для экскаватора
14:45, 18 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
18
0
#Ижводоканал\n#субсидии\n#оборудование\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
18
0

Новое оборудование позволит быстрее проводить восстановительные работы.

Ижевск. Удмуртия. В арсенале Ижводоканала появится навесное оборудование для экскаватора, гидромолот и другая техника. Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков на своей странице в соцсетях.

«Всё это позволит более оперативно проводить ремонтные восстановительные работы на сетях», — отмечает Дмитрий Чистяков.

Оборудование приобретут на средства из республиканской субсидии, в том числе, за победу в региональном конкурсе по подготовке ЖКХ к отопительному сезону.

14:45, 18 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
18
0
#Ижводоканал\n#субсидии\n#оборудование\n#Удмуртия