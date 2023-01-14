В УФСИН Удмуртии появилась галокамера

Ижевск. Удмуртия. В УФСИН России по Удмуртии появилась галокамера. Как сообщает пресс-служба Управления, соляную комнату открыли в Центре медико-социальной реабилитации ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН России.

Мера направлена на поддержку состояния здоровья сотрудников. «В уголовно-исполнительной системе работа сложная, требующая больших физических и эмоциональных затрат, и требования к состоянию здоровья сотрудников у нас очень высокие», — напомнил начальник УФСИН России по Удмуртской Республике Вячеслав Третьяков.

На 30 метрах комнаты на полу лежит соль с Илецкого месторождения, галогенератор насыщает помещение ионизированным аэрозолем солей натрия и хлора. Создается ощущение соляной пещеры. Посещать эту комнату смогут сотрудники, ветераны уголовно-исполнительной системы и члены их семей.

В 2023 году в УФСИН Удмуртии также планируется открыть кабинет для проведения магнитотерапии, терапии токами низкой частоты, УФО-терапии, вакуумного массажа.