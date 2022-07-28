С начала года пациентам Удмуртии выписали свыше 275 тысяч электронных рецептов

Ижевск. Удмуртия. Пациенты в Удмуртии с начала 2022 года получили более 275 тыс. электронных рецептов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Врач выписывает рецепт в виде электронного документа, ставит на нем свою цифровую подпись. В результате рецепт имеет ту же юридическую силу, что и классический бумажный. В свою очередь пациент может скачать приложение «Мой рецепт» и посмотреть, в какой ближайшей от него аптеке есть лекарство, выписанное врачом. Приложение уже работает в Ижевске.

Чтобы получить препарат, нужно показать фармацевту QR-код рецепта на экране телефона.

В настоящее время к новому формату подключились пункты «Госаптеки». Число медучреждений и аптек будет увеличиваться.

Система взаимодействия с пациентом разрабатывается в рамках единого цифрового контура, создание которого планируют завершить до 2024 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.